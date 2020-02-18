هل تؤدي عقوبة مانشستر سيتي لتحقيق حلم ستيفن جيرارد؟

يبدو أن قرار حرمان نادي مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، ما هو سوى مجرد بداية لجملة عقوبات سوف تفرض على الفريق السماوي، خلال الفترة القادمة.

وأقر الاتحاد الأوروبي بمخالفة إدارة السكاي بلو لقوانين اللعب المادي النظيف في أوروبا، مما عرضهم لغرامة قيمته 30 مليون يورو، وهو مبلغ سوف يدفعه السيتي، بالإضافة إلى الانصياع لقرار الحرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين.

وأوضحت التقارير التي حاولت التكهن بما سيحدث للسيتي، أن مسؤولو “اليويفا” تحدثوا مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأجبرتهم على خسم نقاطًا من المان سيتي، وأظهرت مخالفتهم “الصريحة” لقوانين اللعب المادي النظيف.

وفي حالة ثبوت الأمر على السيتي، فمن المنتظر أن تصل العقوبات إلى خصم نقاطًا في البريميرليج، وعلى الرغم من عدم تأكيد أي مصدر على هوية الموسم الذي سيتم فيه خصم تلك النقاط، إلا أن هناك احتمالية لتجريد السيتي من لقب للبريميرليج.

وتوج مانشستر سيتي منذ عام 2011 بأربعة ألقاب للبريميرليج، ولكنها قد تتحول إلى ثلاثية في حال أن صدق تقرير صحيفة “التايمز” حول خصم نقاطًا من السيتي خلال موسم 2013-14، والذي ربح فيه اللقب بفارق نقطتين فقط عن ليفربول -الوصيف-.

ماذا سيحدث في حالة تجريد مانشستر سيتي من لقب 2013-14؟

هناك عدة أمور سوف تترتب على هذا القرار في حالة اتخاذه بشكل رسمي، وعلى الرغم من عدم تأكيد الأمر، إلا أننا سوف نستعرضها تباعًا.

أولاً.. اعتبار نادي ليفربول بطلاً في موسم 2013-14، مما سيعني تحقيق أول لقب للريدز، ووصوله إلى 19 بطولة بالمسمى الجديد والقديم للدوري الإنجليزي.

ثانيًا.. تتويج جيلاً كاملاً من لاعبي ليفربول، لم يتبق منه سوى لاعب واحد وهو القائد “جوردن هيندرسون”، بالإضافة إلى تحقيق المدرب “برندان رودجرز” للقبه الأول في الدوري الإنجليزي.

وستكون قائمة الأبطال على النحو التالي..

حارس المرمى: سايمون مينوليت

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الدفاع: مارتن سكرتل ، وغلين جونسون ، وجون فلاناغان ، ودانييل آغر ، ومامادو ساخو ، وكولو توري ، وعلي سيسوخو ، وخوسيه إنريكي.

لاعبو الوسط: جوردان هندرسون وستيفن جيرارد وفيليب كوتينهو ورحيم ستيرلنج ولوكاس ليفا، وجو ألين وفيكتور موسىس.

الهجوم: لويس سواريز ودانييل ستوريج واياجو أسباس.

ثالثًا .. تحقيق المدافع الإيفواري “كولو توريه” لرقمًا قياسيًا، كأول لاعب على الإطلاق يتوج بثلاثة ألقاب للدوري الممتاز، رفقة ثلاثة أندية مختلفة، حيث ذاق طعم التفوق بقميص آرسنال ومانشستر سيتي.

جيرارد يتوج بالبريميرليج أخيرًا

انطلقت فكرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى قيّد الفريق الحالي لليفربول لقلب النادي النابض، ومشاركته بشكل اعتباري في آخر ست مباريات، من أجل وضع اسمه ضمن لائحة المتوجين ببطولة البريميرليج، التي ظل يسعى إليها طوال مسيرته المميزة، ولم يتمكن من الظفر بها.

عقوبة السيتي وتنفيذ قرار خصم النقاط “محليًا” قد يحقق حلم قائد ليفربول السابق، ويمنحه “شرف” اعتبار نفسه بطلاً للمسابقة، حتى ولو بقرار إداري، ولكنه سيكون كفيلاً بمحو هفوته الشهيرة، و”انزلاقة” مباراة الأنفيلد أمام أقدام “ديمبابا”، مما كلف ليفربول أهم ثلاث نقاط في الموسم حينها، ومنح مانشستر سيتي الأفضلية.

وصرح “ستيفن جيرارد” في وقت سابق مؤكدًا أنه لن ينس هذه المباراة أبدًا، وسيظل الخطأ الذي اقترفه أمام تشيلسي، بمثابة الغصة في حلقه.

كيف سيكون شعور رحيم سترلينج؟

لاعب مانشستر سيتي الحالي “رحيم سترلينج” كان في موسم 2013-14 نجمًا لتشكيلة المدرب “برندان رودجرز” مع ليفربول، وقد يستقبل القرار الذي يُحبط فريقه الحالي، بكل شغف وحماس، نظرًا لوضع ميدالية جديدة للدوري الإنجليزي حول رقبته.

لا أحد يتمنى أن يتواجد في موقف صاحب الـ26 عامًا، والذي سينتابه شعورًا “مختلطاً” في حالة صدور هذا القرار، نتيجة الفرحة بالظفر ببطولة للدوري الإنجليزي، والحزن على احتمالية هدم مشروع ناديه الحالي مانشستر سيتي.