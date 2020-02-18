اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة نادي النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18/2/2020 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. مشاهدة مباراة نادي النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18/2/2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النصر مع العين مساء الثلاثاء عند تمام الساعة 5:55 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و6:55 بتوقيت أبو ظبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وتنتظر الجماهير العربية ديربي ساخن بين النصر السعودي والعين الإماراتي في لقاء سيجمع أيضاً البرتغالي روي فيتوريا مع مواطنه بيدرو إيمانويل مدرب الزعيم العيناوي.

وتضم المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا فرق؛ السد القطري والعين الإماراتي والنصر السعودي وسباهان الإيراني وهي مجموعة نارية نظراً لأن كل فريق يملك مجموعة مميزة من اللاعبين.

موعد مباراة نادي العين ضد سباهان أصفهان اليوم الثلاثاء 11 – 2 – 2020 والقنوات الناقلة

وكان النصر في مباراة الجولة الأولى قد تعادل مع السد في الرياض بنتيجة هدفين لمثلهما بينما على الجانب الآخر انتصر سباهان على العين بأربعة أهداف نظيفة.

Advertisements

ويسعى فريق العين لمصالحة جمهوره بعد الخسارة الثقيلة أمام سباهان وسيكون الفريق في اختبار صعب أمام خط هجوم النصر الشرس الذي يقوده عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين:

سيكون عشاق الكرة العربية الذين سيشاهدون مباراة القمة بين النصر السعودي والعين الإماراتي أمام 3 مصادر كالتالي:

– قناة بي إن سبورت 4 hd بصوت المعلق عصام الشوالي

– قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب youtube بصوت المعلق مشاري القرني

– قناة الكأس 7 hd بصوت المعلق منتصر الأزهري

العين و النصر الساعة 4.55 علي قناة 4