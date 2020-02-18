اونلاين | «شووت» live مشاهدة مباراة الشارقة وبيروزي يلا شوت بث مباشر LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش الشارقة

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موعد مباراة الشارقة وبيروزي الثلاثاء في دوري أبطال آسيا: والقنوات الناقلة لمُباراة الشارقة ضد بيروزي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الشارقة وبيروزي في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الشارقة ضد بيروزي في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020، على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

18:35 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

19:35 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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17:35 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وبيروزي في دوري أبطال آسيا الثلاثاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الشارقة

بث مباشر مباراة الشارقة ضد بيروزي في دوري أبطال آسيا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.

حيث تُذاع مباراة الشارقة ضد بيروزي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثالثة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.