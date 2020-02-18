اونلاين | «كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ودورتموند بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط باريس II7SRY جول PLUS

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القنوات الناقلة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

beIN Connect MENA

beIN Sports MENA 1 HD

beIN Sports MENA 12 HD

BT Sport 3 / HD

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DAZN Deutsch [$] (geo/R)

Liga de Campeones 1 / HD

Virgin Media Sport HD

Virgin Media Two / HD

القنوات المجانية الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

سوف يتم إذاعة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند على عدد من القنوات المجانية التي تبث محتواها دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية أو شراء ريسيفر مخصص لمشاهدة تلك القنوات، وتعد بطولة دوري أبطال أوروبا من أهم البطولات التي تحقق ملايين المتابعات من عشاق الساحرة المستديرة والكرة الأوروبية بوجه خاص من جميع أنحاء العالم، ويمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند عن طريق ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على الترددات التالية