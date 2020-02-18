رياضة | أول متاعب الأهلي في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول متاعب الأهلي في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة رينيه فايلر أول أزماته في الإمارات قبل مباراة السوبر المصري أمام الزمالك يوم الخميس المقبل.

ويخشى الأهلي أن عدم إحاطة ملعب التدريبات المخصص للفريق بسياج قد يؤثر في الحفاظ على سرية التدريبة في الساعة الرابعة عصر اليوم.

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وحددت اللجنة المنظمة للمباراة ملعب سلطان بن زايد وهو ما رفضه الأهلي حيث يحاول سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق، البحث عن ملعب آخر من أجل التدريب عليه.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك، في تمام السابعة مساء يوم الخميس، في السوبر المصري السابع بين الفريقين.