رياضة | كارتيرون يفكر بالدفع بعبد الغني ضد الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يفكر بالدفع بعبد الغني ضد الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك إجراء تغيير على تشكيل الفريق في مباراة القمة أمام الأهلي يوم الخميس المقبل ببطولة السوبر.



ويفكر كارتيرون في الدفع بمحمد عبد الغني بدلًا من حازم إمام في مركز الجبهة اليمنى بسبب القوة الدفاعية للأول بشكل كبير وقوة الجانب الهجومي للأهلي من الناحية اليسرى.



وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في بطولة السوبر الافريقي الأخيرة.



ويسعى كارتيرون لغلق مفاتيح لعب النادي الأهلي ودراسة المنافس بالشكل الأمثل بحثًا عن تحقيق بطولة السوبر والتفوق على الأهلي.



وأجل كارتيرون حسم قراره إلى الأيام الأخيرة قبل اللقاء.