رياضة | جولة في عقل توماس توخيل قبل موقعة بروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة في عقل توماس توخيل قبل موقعة بروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة مضيفة فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي ستجمع الفريقان اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على الطريقة التي سيلعب بها الفريق الفرنسي وجولة في عقل الألماني توماس توخيل قبل موقعة الجراد الأصفر .

طريقة اللعب

البداية مع طريقة اللعب التي سيدخل بها الفريق الفرنسي المباراة والتي غالباً ما تكون 4-4-2 تتحول في بعض الأحيان إلى 4-3-2-1 بوجود الكوستاريكي كيلور نافاس في مركز حراسة المرمى .

مع وجود رباعي في خط الدفاع مكون من خوان بيرنات ظهير أيسر على الرغم من أن الشكوك تحوم حول مشاركته أساسياً بسبب العودة من الإصابة .

ويلعب القائد تياجو سيلفا في مركز قلب الدفاع بجانب تيلو كيرير أو كيمبيبمبي ويقود البلجيكي توماس مونيي الجبهة اليمنى ويقف هذا الرباعي في وجه مهاجمي الفرق المنافسة لمنع الخطورة عن مرمى نافاس .

وفي مركز خط الوسط نجد جوليان دراكسلر وماركو فيراتي مع إدريس جاييه وسيعتمد توخيل في مباراة اليوم على البرازيلي ماركينيوس في مركز وسط الملعب ليقوم بدور قاطع الكرات للحفاظ على المنطقة خالية من لاعبي الفريق الالماني .

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وفي مركز قلب الهجوم سيشترك الثنائي كليان مبابي والأرجنتيني أنخيل دي ماريا مع وجود بعض التكهنات التي أفادت بإقحام نيمار من البداية أو ماورو إيكاردي .

نقاط القوة

يتوفر الفريق الباريسي على نقاط قوة لعل من أبرزها أنه يجيد اللعب خارج الأرض والموسم الماضي خير شاهد ودليل حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد بهدفين مقابل لا شيء لكنه عاد وخسر وودع البطولة إياباً على ملعبه حديقة الأمراء .

كما أن من النقاط التي تعزز قوة الفريق الباريسي التجانس الموجود بين لاعبي الفريق وقدرتهم على نقل الكرة فيما بينهم بطريقة سهلة وبسيطة والعودة ضد أميان في الجولة الماضية 4-4 بالدوري الفرنسي تؤكد صدق تلك المقولة وأن الفريق يلعب حتى صافرة الحكم .

نقاط الضعف

فيما يخص نقاط الضعف فإن الفريق الألماني يتوفر على كتيبة هجومية قوية متمثلة في هازارد وهالاند وسانشو ثلاثي شاب يافع قادر على إحداث الضرر بالجانب الدفاعي للفريق الفرنسي وسيكون على بيرنات ومونيي مسؤولية كبيرة فيما يخص عدم التقدم وترك مساحات كبيرة وراءهم .

كما أن منطقة وسط الملعب التي يتواجد بها ثلاثي الجراد الأصفر تشان جيريرو وفيتسل ستكون مدججة بالإلتحامات والفريق الذي سينجح في إفتكاك الكرة بتلك المنطقة حتماً سيفوز بها ويقطع شوط كبير نحو الوصول إلى الدور ربع النهائي من أعرق البطولات الأوروبية .

فلمن تكون الغلبة ؟