رياضة | كأس من الذهب لفريق ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس من الذهب لفريق ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدرس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز منح فريق ليفربول كأسًا ذهبية بالكامل، في حال تحقيقه لقب الدوري الإنجليزي من دون أي هزيمة.

ويسير ليفربول بخطى ثابتة نحو تحقيق لقب الدوري الأول له منذ 30 عاما، بعد أن وسع الفارق بينه وبين الوصيف مانشستر سيتي إلى 25 نقطة، مع تبقي 12 جولة على نهاية الدوري.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن مسئولين في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أجروا نقاشا "غير رسمي"، بشأن إمكانية منح ليفربول كأسا ذهبية بالكامل، في حال تحقيق لقب الدوري من دون أي هزيمة.

وسبق أن منح الدوري الإنجليزي الممتاز كأسا ذهبية بالكامل، صغيرة الحجم، لنادي أرسنال، بعد تحقيقه لقب الدوري من دون أي هزيمة في عام 2004، بالإضافة لكأس الدوري الأصلية، فضية اللون.

ويطمح ليفربول للحصول على الكأس الذهبية التي ستضيف مصدر فرحة إضافي لجماهير النادي، بتحقيق بطولة استثنائية، بعد صيام 30 عامًا