رياضة | الاتحاد يتسلح بـ"صفقة الموسم" أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد يتسلح بـ"صفقة الموسم" أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات إصابة الوافد الجديد للفريق أنيس البدري، والتي تعرض لها خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للعميد قبل مواجهة الرائد في الدوري السعودي للمحترفين.

وغاب البدري عن مواجهة الرائد والتعاون وضمك، إلى جانب مواجهة أولمبيك آسفي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكشفت إدارة الاتحاد أن الكشف الطبي الذي خضع له آنيس البدري أثبت تعافيه من الإصابة، ومنح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

Advertisements

ومن المتوقع أن يخوض البدري مواجهة الهلال، والمقرر لها مساء السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويقام اللقاء في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف مساء بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما بتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.