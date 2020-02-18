رياضة | إلغاء مباراة الأوليمبي مع الرجاء في دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء مباراة الأوليمبي مع الرجاء في دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الحكم محمد الحنفي إلغاء لقاء الأوليمبي، مع الرجاء الذي كان مقرراً اليوم الثلاثاء من دوري القسم الثاني.

جاء قرار الإلغاء بسبب سوء أرضية الملعب بسبب الأمطار، وكان مقررًا أن يحل فريق الرجاء ضيفًا على فريق الأوليمبي بالجولة الخامسة عشر، للمجموعة الثالثة.

على جانب آخر، يقام لقاء الحمام مع فاركو، اليوم رغم وجود أمطار في مطروح، حيث قرر الحكم محمود بسيوني، إقامة اللقاء عقب معاينة أرضية ملعب مركز شباب مطروح.