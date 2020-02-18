رياضة | فايلر يغلق مران الأهلي قبل مباراة الزمالك بالسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يغلق مران الأهلي قبل مباراة الزمالك بالسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غلق المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم استعدادًا لموقعة الزمالك الخميس المقبل.

وجاء قرار المدرب السويسري بغلق مران الفريق الأحمر لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل مباراة الخميس في نهائي السوبر المصري.

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وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي قرر غلق مران الفريق الجماعي أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبي، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.

وأضاف مدير الكرة أنه تقرر أيضا نقل ملعب مران الفريق المقرر إقامته مساء اليوم ليقام على ملعب نادي الوحدة الإماراتي بدلا من ملعب سلطان بن زايد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك على لقب السوبر المصري في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي .