رياضة | 40 لاعبا بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في معسكر مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 40 لاعبا بالقائمة الأولية لمنتخب مصر في معسكر مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، ضم 40 لاعبًا ضمن القائمة الأولية التي تستعد لخوض معسكر مغلق خلال شهر مارس المقبل.

ويأتي قرار البدري، بعد الجلسة التي عقدها مع الجهاز المعاون لترتيب خوض المعسكر وعدد المباريات الودية التي سيخوضها قبل استئناف التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية.

ويرغب البدري في مشاهدة أكبر عدد من اللاعبين قبل الاستقرار على القائمة النهائية والتي ستشمل 28 لاعبًا قبل منتصف مارس المقبل.

ويستعد الفراعنة لمواجهتي منتخب توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثالث، برصيد نقطتين، فيما يحتل منتخب توجو المركز الأخير بدون أي نقاط، بالمجموعة التي يتصدرها منتخب جزر القمر برصيد 4 نقاط ويحل منتخب كينيا ثانيًا برصيد نقطتين ويتفوق بفارق الأهداف على الفراعنة.