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رياضة | عاجل .. إصابة "سون" تهدد مورينيو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. إصابة "سون" تهدد مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الموقع الرسمي لنادي ​توتنهام​ الانجليزي عن إصابة نجم الفريق ​هيونغ مين سون​ وخضوعه إلى عملية جراحية في ذراعه بعد أن تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة أستون فيلا في "البريميرليج".

وأوضح نادي توتنهام عبر موقعه الرسمي أن النجم الكوري الجنوبي ​هيونغ مين سون سيغيب عن الملاعب لعدّة أسابيع خلال ودوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب النجم الكورسي الجنوبي عن مباراة الذهاب أمام لايبزيج الألماني في الدور السادس عشر من مسابقة ، كما سيغيب عن مواجهة في الدوري الانجليزي الممتاز يوم 22 من الشهر الجاري.

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