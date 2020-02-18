رياضة | عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الرد على فضيحة برشلونة الحقيقية بالمستندات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ردت شبكة "كادينا سير" الإسبانية على بيان مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو بشأن نفيه التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للتآمر على اللاعبين القدامى وتلميع صورته في وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفى برشلونة في بيان رسمي علاقته بشركة "I3 Ventures" بتوجيه الرأي العام عبر المنصات الاجتماعية لصالح مجلس الإدارة.

وأكدت الشبكة أن إدارة بارتوميو قد استعانت بتلك الشركة من أجل تلميع صورة مجلس الإدارة التي تهاوت في الفترة الماضية بالإضافة إلى تشويه بعض اللاعبين مثل جيرارد بيكيه وليونيل ميسي بجانب بيب جوارديولا وتشافي هيرنانديز المحسوبين في الجبهة المعارضة للمجلس الحالي.

وأشارت الشبكة إلى أن الشركة تسيطر على 6 حسابات على موقع التواصل الاجتماعي لتوجيه الرأي العام لصالح برشلونة والمجلس الحالي وحرصت على نشر صور لهذه المستندات.