رياضة | معوض بديل البدري في مباراة السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معوض بديل البدري في مباراة السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سيد معوض مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، السفر إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي لحضور مباراة الأهلي ضد الزمالك، في كأس السوبر المصري.

ويأتي تواجد معوض، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وكتابة تقرير عن الأسماء المرشحة للتواجد في معسكر الفراعنة، على أن يتم تقديمه إلى حسام البدري المدير الفني، فور عودته.

وكان حسام البدري المدير الفني، اعتذر عن التواجد بمدرجات ملعب محمد بن زايد بالإمارات، ليحل معوض بدلًا منه قبل معسكر مارس المقبل.

ويخوض الفراعنة معسكر مغلق خلال شهر مارس المقبل، استعدادًا لمواجهتي توجو، بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

ويلتقي الأهلي الزمالك، في السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالجزيرة الإماراتي، على لقب كأس السوبر المصري.