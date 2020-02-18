رياضة | دارين أصغر بطلة للوشو كونغ فو في بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دارين أصغر بطلة للوشو كونغ فو في بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت محافظة بورسعيد مؤخرا بطولة البحر الأبيض المتوسط للووشو كونج فو بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ لاعب فى أكبر حدث لرياضة الووشو (كونغ فو) ينظم فى تاريخ بورسعيد . وجاءت البطولة في إطار تفعيل دور الرياضة في التنشيط التجارى والسياحى من خلال إقامة مختلف الأنشطة الرياضية الضخمة على أرض مدينة الصمود بورسعيد الباسلة، نظرًا لما تمتلكه محافظة بورسعيد من بنية أساسية متميزة من منشآت رياضية و خدمات و مرافق جيدة.

وشهدت البطولة تتويج عدد من الأبطال بالمنافسات المختلفة والمراحل العمرية المتنوعة فيما خطفت الأنظار الطفلة دارين بهاء بعد تتويجها بالميدالية الذهبية بالبطولة لتكون أصغر متنافسة تحصد اللقب . وأكد وليد المصري مدرب البطلة الصاعدة أن مستواها يؤهلها للمزيد من الألقاب الفترة القادمة مشددا على أنها تلقى الدعم الكامل مع ناديها دار الحرب الإليكترونية .

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