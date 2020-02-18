رياضة | أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح ويشيد بماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أسطورة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي فيل تومبسون بمستوى السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز الحالي بعد الأداء الكبير الذي قدمه تحت قيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني للكتيبة الإنجليزية .

ونجح ماني في أن يخطف الأضواء إليه بصورة كبيرة بالإضافة إلى أنه تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن العام المنصرم 2019 بعد المجهود الكبير الذي قدمه مع فريقه ومنتخب بلاده .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها تومبسون لشبكة " سكاي سبورتس " العالمية قال أنه كان من الرائع أن يعود ماني ويشارك في المباريات من جديد وأدى ذلك إلى تسجيله هدف الفوز في شباك نوريتش سيتي .

Advertisements

وتابع " خلال الفترة الماضية التي غاب فيها عن المباريات شعرنا بأهميته الكبيرة التي لا تقل عن المصري صلاح من حيث صناعة وتسجيل الأهداف .

وأتم " من الممكن أن نرى ماني على مقاعد البدلاء في المباريات المقبلة حتى يستعيد عافيته لكن الفريق سيتضرر بصورة كبيرة بسبب غيابه خاصةً أن صلاح لا يؤدي نفس الدور الذي يقوم به .

وأنهى " الجميع يعرف أن ماني مهاري بصورة أكبر من صلاح ويمتلك طاقة كبيرة في قدميه اليمنى واليسرى وهو ما منح الريدز النقاط الثلاثة في اللقاء الماضي.