رياضة | عاجل.. الإتحاد الأوروبي يكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإتحاد الأوروبي يكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأتحاد الاوروبي لكرة القدم يويفا اليوم الثلاثاء عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا للعام الجاري 2020 .

وتقام المباراة النهائية يوم الثلاثين من شهر مايو المقبل على ملعب إستاد إسطنبول أتاتورك الأوليمبي والذي يقع في مدينة باشاك شهير التركية وسط حضور جماهيري غفير .

وجاء تصميم كرة نهائي دوري ابطال أوروبا 2020 مستوحى من تاريخ المدينة التركية التي ستستضيف الحدث الأبرز حيث يلتقي الشرق بالغرب .

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وتظهر على الصور بعض الرسومات باليد لخريطة إسطنبول التي توحد قارة أوروبا بقارة آسيا وفق ما ذكرته صحيفة " موندو ديبورتيفو " الكتاليونة .

كما يظهر في التصميم خريطة للمدينة التركية مع مضيق البوسفور وهي القناة الطبيعية التي تتدفق عبر المدينة ويغلب علي الكرة لون أرجواني مستوحى من غروب الشمس .