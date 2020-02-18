رياضة | الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يعالج أكبر أزماته قبل مواجهة الأهلي في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك في معالجة أكبر أزماته الدفاعية قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل في الإمارات.

ووضع الجهاز الفني للزمالك تدريبات خاصة لمحمود حمدي الونش لتجنب الأخطاء في مباراة الأهلي على لقب السوبر المصري.

وكلف الخواجة الفرنسي سامي الشيشيني المدرب العام، بالإشراف على تدريبات الونش من أجل علاج الأخطاء التي وقع فيها في مواجهة الترجي التونسي الماضية في السوبر الإفريقي وطالبه بالهدوء وعدم العصبية وتجنب ارتكاب الأخطاء على حدود منطقة الجزاء.