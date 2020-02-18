رياضة | فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يجهز سلاحه "الفتاك" أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، بمنح محمد الشناوي حارس الفريق تدريبات خاصة قبل مواجهة الزمالك بكأس السوبر المصري.

وأبلغ فايلر مدرب الحراس، بضرورة التركيز على التعامل مع ركلات الترجيح، تحسبًا للجوء إلى ركلات الجزاء في حال انتهاء المباراة بالتعادل.

وكان الاتحاد المصري أوضح في وقت سابق أن اللائحة لا يوجد بها منح وقت إضافي في حال التعادل، وإتمام سيتم الاحتكام مباشرةً إلى ركلات الترجيح.

ويلتقي الأهلي الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، على لقب كأس السوبر المصري.