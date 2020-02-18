رياضة | ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح لاعب وسط الأهلى، أليو ديانج بأهمية مواجهة المارد الأحمر ضد الزمالك فى مباراة السوبر المصرى، ومن المقرر إقامتها الخميس المقبل في دولة الامارات، وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

وخلال تصريحات لموقع النادى قال ديانج: "نخوض مواجهة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة للأهلى، وهو ما يدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للفوز فيها وتحقيق لقب السوبر".

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وتابع النجم المالي: "أنا سعيد جدًا بثقة جماهير الأهلى ومساندتها ولكل لاعبي لافريق، وهذا يدفعنا للقتال من أجل تحقيق الفوز فى كل مباراة".

وأكمل: "نحن نعد الجماهير الأهلاوية ببذل كل ما لدينا من جهد، للفوز على الزمالك فى السوبر".

يذكر أن وصلت بعثة الأهلى برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق بالنادى، إلى الإمارات استعدادا لمواجهة فريق الزمالك على كأس السوبر المصرى مساء الخميس المقبل الساعة السابعة بتوقيت مصر على ملعب محمد بن زايد.