موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن موعد مباراته ضد الشباب السعودي، وذلك ضمن مواجهات الدور النصف النهائي للبطولة العربية.

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وتأهل الاتحاد لهذا الدور بعد التغلب علي أولمبيك بنتيجة ٢-١ في مجموع المباراتين، بينما اكتسح الشباب فريق الشرطة العراقي بنتيجة ٧-٠ في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الشباب والاتحاد في الرياض على ملعب “الأمير خالد بن سلطان” يوم الإثنين الموافق 16/3/2020.

بينما مباراة العودة الحاسمة بين الاتحاد والشباب في نصف النهائي يوم الأحد 5 فبراير 2020، وستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.