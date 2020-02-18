اخبار الرياضه

موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية

0 نشر
أحمد مجدي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن موعد مباراته ضد الشباب السعودي، وذلك ضمن مواجهات الدور النصف النهائي للبطولة العربية.

Advertisements

وتأهل الاتحاد لهذا الدور بعد التغلب علي أولمبيك بنتيجة ٢-١ في مجموع المباراتين، بينما اكتسح الشباب فريق الشرطة العراقي بنتيجة ٧-٠ في مجموع المباراتين.  

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الشباب والاتحاد في الرياض على ملعب “الأمير خالد بن سلطان” يوم الإثنين الموافق 16/3/2020.

بينما مباراة العودة الحاسمة بين الاتحاد والشباب في نصف النهائي يوم الأحد 5 فبراير 2020، وستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة جدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا