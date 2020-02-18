مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء ١٨-٢-٢٠٢٠ والقنوات الناقلة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

تنطلق اليوم الثلاثاء 18 – 2 – 2020 العديد من المباريات المهمة، أبرزها مواجهتي دوري أبطال أوروبا التي ستقام مساء اليوم بين أتليتكو مدريد ضد ليفربول، وبوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة بوروسيا دورتموند ‪x‬ باريس سان جيرمان – العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 1‬ أتلتيكو مدريد ‪x‬ ليفربول، العاشرة مساء على قناة ‪beIN Sports HD 2‬ مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

إف. سي. طوكيو ‪x‬ بيرث جلوري – الثانية عشرة ظهرا على قناة ‪beIN Sports HD 1‬ إف سي سيئول ‪x ‬ ميلبورن فيكتوري – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة ‪beIN Sports HD 2‬ العين ‪x‬ النصر – الخامسة مساءا على قناة ‪beIN Sports HD 3‬ السد ‪x ‬ سباهان أصفهان – الخامسة والنصف مساءا على قناة ‪beIN Sports HD 1‬ التعاون x الدحيل – الخامسة والنصف مساءا على قناة ‪beIN Sports HD 2‬ الشارقة ‪x‬ بیرسبولیس – الخامسة والنصف مساءا على قناة ‪beIN Sports HD 4‬