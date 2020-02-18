شكرا لقرائتكم خبر عن «سون» يخضع لعملية جراحية ويغيب عن توتنهام لعدة أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب في ضربة قوية لنادي توتنهام الإنجليزي، تأكد غياب نجمه الكوري سون هيونج مين لعدة أسابيع بعد تعرضه لكسر في الذراع. وتعرض اللاعب للإصابة خلال مباراة فريقه أمام أستون فيلا، والتي حسمها السبيرز بثلاثية مقابل هدفين. وأعلن توتنهام حاجة اللاعب لإجراء عملية جراحية، في بيان نشره اليوم الثلاثاء، قال فيه: «سون سيخضع لعملية جراحية هذا الأسبوع لعلاج كسر في ذراعه الأيمن، وبعد العملية سيقوم فريقنا الطبي بمراجعة الخيارات الإدارية لعملية تعافي سون، مع توقع غياب اللاعب لعدد من الأسابيع».

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