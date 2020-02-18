شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد «سولسكاير» يواصل هيمنته في معقل البلوز (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشتعل صراع المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، بعد تعثر جديد لتشيلسي الذي سقط على ملعبه بنتيجة 2-0 ضد مانشستر يونايتد في مباراة ضمن مباريات الجولة 26 من المسابقة.

وفشل تشيلسي في تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي (2 تعادل و2 هزيمة)، متلقيًا خسارته السابعة هذا الموسم في مختلف البطولات على ملعبه، ستامفورد بريدج، في سجل هو الأسوأ للنادي منذ موسم 1994/1995 (خسر 7 ايضًا).

ودخل مانشستر يونايتد المباراة وهو بدون فوز في الجولات الثلاثة الأخيرة (2 تعادل وهزيمة)، لكن فوز «معتاد» مؤخرًا للشياطين الحمر في ملعب ستامفورد بريدج منح أبناء المدرب أولي جونار سولسكاير ثلاث نقاط هامة رفعت من رصيد الفريق إلى 38 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، وعلى بعد ثلاث نقاط فقط من تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

وافتتح الشياطين الحمر التسجيل في المباراة مع الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بواسطة المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي سجل في مرحلتي الذهاب والإياب بالدوري هذا الموسم ضد تشيلسي ليصبح ثالث لاعب من مانشستر يونايتد يسجل ضد تشيلسي ذهابًا وإيابًا في موسم واحد خلال عهد البريميرليج، بعد واين روني (موسم 2011/2012) وإيريك كانتونا (موسم 1992/1993).

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وعزز المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماجواير تقدم اليونايتد في الشوط الثاني مسجلًا أول أهدافه في البريميرليج بقميص الشياطين الحمر، وأول أهدافه في المسابقة منذ يناير 2019 (وقتها كان يلعب بقميص ليستر سيتي).

وجاء هدف اليونايتد الثاني من ركلة ركنية، ليكون أول هدف يسجله الشياطين الحمر من ضربة ركنية في البريميرليج منذ سبتمبر 2018 (هدف ماركوس راشفورد ضد ويست هام يونايتد).

وتلقى تشيلسي ثامن الأهداف هذا الموسم في الدوري من ركلة ركنية، محققًا المعدل الأسوأ لنادي في البريميرليج هذا الموسم من حيث استقبال اهداف مع عدد الضربات الركنية التي تعرض لها (هدف مع كل 11 ضربة ركنية يتعرض لها).

وبهذه النتيجة يكون مانشستر يونايتد تفوق على تشيلسي ذهابًا وإيابًا في موسم من البريميرليج للمرة الأولى في عهد المسابقة، ولأول مرة في الدوري الإنجليزي بمختلف مسمياته منذ موسم 1987/1988، وتكون أول مرة ينجح فيها الشياطين الحمر في الفوز والحفاظ على نظافة شباكهم ذهابًا وإيابًا ضد البلوز منذ موسم 1964/1965.

وفشل تشيلسي في الفوز على مانشستر يونايتد في أخر 6 مباريات جمعت بين الفريقين في مختلف البطولات، وللمرة الأولى منذ الفترة بين أبريل 2011 وأكتوبر 2012 (6 مباريات أيضًا).

وتلقى البلوز الخسارة على ملعبهم في أخر 3 مباريات لعبوها ضد مانشستر يونايتد في مختلف البطولات (أولي جونار سولسكاير كان المدرب في جميع هذه المباريات ال3)، في سلسلة لم تتكرر منذ عام 1985 (3 مباريات ايضًا).