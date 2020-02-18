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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الاتحاد والشباب في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
أعلن نادي الاتحاد السعودي عن موعد مباراته ضد الشباب السعودي، وذلك ضمن مواجهات الدور النصف النهائي للبطولة العربية.
وتأهل الاتحاد لهذا الدور بعد التغلب علي أولمبيك بنتيجة ٢-١ في مجموع المباراتين، بينما اكتسح الشباب فريق الشرطة العراقي بنتيجة ٧-٠ في مجموع المباراتين.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الشباب والاتحاد في الرياض على ملعب “الأمير خالد بن سلطان” يوم الإثنين الموافق 16/3/2020.
بينما مباراة العودة الحاسمة بين الاتحاد والشباب في نصف النهائي يوم الأحد 5 فبراير 2020، وستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.
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