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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مبارايات اليوم الثلاثاء ١٨-٢-٢٠٢٠ والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020
تنطلق اليوم الثلاثاء 18 – 2 – 2020 العديد من المباريات المهمة، أبرزها مواجهتي دوري أبطال أوروبا التي ستقام مساء اليوم بين أتليتكو مدريد ضد ليفربول، وبوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة بوروسيا دورتموند x باريس سان جيرمان – العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد x ليفربول، العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
إف. سي. طوكيو x بيرث جلوري – الثانية عشرة ظهرا على قناة beIN Sports HD 1 إف سي سيئول x ميلبورن فيكتوري – الثانية عشرة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports HD 2 العين x النصر – الخامسة مساءا على قناة beIN Sports HD 3 السد x سباهان أصفهان – الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 1 التعاون x الدحيل – الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 2 الشارقة x بیرسبولیس – الخامسة والنصف مساءا على قناة beIN Sports HD 4
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