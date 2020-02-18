كشافة تشيلسي تراقب مرة أخرى ميلينكوفيتش-سافيتش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020

يحافظ ​تشيلسي​ على اهتمامه بمشاهدة لاعب خط وسط ​لاتسيو​، ​سيرغي ميلينكوفيتش​-​سافيتش​.



ويعتبر ​فرانك لامبارد​، مدرب البلوز، أحد المعجبين بالصربي الدولي وقد شاهده طوال هذا الموسم.

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وتقول "لا غازيتا ديلو سبورت" إن كشافة تشيلسي كانوا حاضرين في فوز لاتسيو على إنتر ميلان في نهاية الأسبوع بهدف صريح هو مشاهدة ميلينكوفيتش-سافيتش مجددًا. وسجل لاعب خط الوسط هدفا في الفوز 2-1.

ويدرك كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، اهتمام تشيلسي، وقد وافق على دفع 100 مليون يورو لإحضاره إلى الفريق.

ويرتبط اللاعب بالنادي الايطالي حتى العام 2024 وشارك في 24 مباراة هذا الموسم، سجل أربعة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.