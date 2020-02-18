شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل غوارديولا: في عقده شرط خروج هذا الصيف لكنه ملتزم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 فبراير 2020 قالت تقارير إن غوارديولا مستعد لمغادرة سيتي في نهاية هذا الموسم في حال فشل الاستئناف ضد حظر ​دوري أبطال أوروبا​ الذي سيستمر موسمين.

Advertisements لكن الوكيل جوزيب ماريا أوربيتغ يقول إن غوارديولا ليس لديه أي خطط للتخلي عن عقده مبكرا. وتابع قائلا: "غوارديولا لا يزال ملتزما بعقده. حاليًا، لديه عقد ينتهي في حزيران 2021". ومع ذلك، كشف أوربيتغ أيضا في المقابلة عن أن هناك بندا من شأنه أن يسمح لغوارديولا بمغادرة السيتي هذا الصيف.

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