شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. كارتيرون يصحح أخطاء مواجهة الترجي بـالفيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعرض مباراة الزمالك ضد الترجي في السوبر الأفريقي التي أقيمت الجمعة الماضي وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الدوحة.

كارتيرون عقد جلسة فنية مع لاعبيه في فندق الإقامة بابو ظبي ، قام خلالها بشرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة لتفاديها في مباراة السوبر المقرر لها بعد غد امام الأهلي ، وتحديدا تراجع أداء الفريق والتزام اللاعبين بالدفاع في أخر ربع ساعة من المباراة والتي كادت ان تتسبب في احراز الفريق التونسي هدف في اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخري أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض، عن سعادته بعودة الحارس للمُشاركة مُجدداً مع الفريق بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس، حيث دفع به المدرب في ودية جولدى، التي جمعت الفريقان لمدة 50 دقيقة، مساء أول أمس، الأحد، على ملعب النادى الأبيض، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف الفريق الأبيض كلاً من مصطفى فتحى وإمام عاشور، والتي جاءت ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى، بعد غد، الخميس، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في بطولة السوبر المصرى، في اللقاء الذى يبحث الأبيض عن الانتصار به من أجل تحقيق لقب السوبر المحلى بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى بالفوز على فريق الدم والذهب بثلاثة أهداف مقابل هدف.