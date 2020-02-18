شكرا لقرائتكم تضاءل فرصة لحاق عماد حمدى بمواجهة الإسماعيلى ضد بيراميدز فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضائلت فرصة لحاق عماد حمدى لاعب خط وسط الإسماعيلى بمباراة فريقه مع بيراميدز والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات دور الستة عشر لكأس مصر بسبب الإصابة حيث مازال اللاعب يعانى من شد فى العضلة الامامية والذى تعرض له فى مباراة الزمالك بالدوري والتى خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف .

كان المدرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للاسماعيلى قد منح لاعبيه راحة من المران أمس الاثنين عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" والتى أقيمت على ستاد الاسماعيلية مساء الاحد الماضى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل على حساب الاتحاد السكندرى فى ربع نهائى البطولة، بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

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ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى.

في شأن أخر ،أعرب محمد الشامى لاعب الاسماعيلى عن رضاه بالفوز الذى تحقق امام فريق الرجاء المغربى بهدف نظيف مؤكدا ان فريقه كان يسعى للفوز بعدد اكبر من الاهداف لاعطاء فرصه اكبر للفريق قبل لقاء العودة ولكن الحظ لم يحالفنا فى تحقيق فوز اكبر.

واضاف ان اللاعبين قدموا مباراة طيبة و كانوا عند حسن ظن جماهيرهم مؤكدا ان فريقه قادر على تخطى الدور الحالى و التأهل للمباراة النهائية من المغرب.

واتم بان جماهير الاسماعيلى كانت داعمه طوال الوقت للفريق وكان لها دور كبير فى هذا الفوز و سنعدهم ان شاء الله بالتاهل من كازا بلانكا بالمغرب.