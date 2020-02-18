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شكرا لقرائتكم تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك في دورى محترفى اليد 24 ساعة .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم تأجيل لقاء الأهلى أمام البنك الأهلى في الجولة الثالثة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لمدة 24 ساعة لتقام يوم الجمعة المقبلة بدلا من الخميس و ذلك لإذاعتها تليفزيزنيا .
كما أعلنت اللجنة أيضا تأجيل مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش لتقام يوم الجمعة بدلا من الخميس لنفس السبب من أجل إذاعة المباراة تليفويونيا .
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تشهد الجولة الثالثة أيضا التي ستقام الخميس 20 فبراير مواجهات بين كلا من ، سموحة مع هليوبوليس و الأوليمبى مع سبورتنج ، بينما تقام الجولة الرابعة يوم الخميس 27 فبراير بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأهلى و البنك الأهلى مع سبورتنج و طلائع الجيش مع سموحة و الاوليمبى مع الزمالك .
أما الجولة الخامسة فتقام يوم الخميس5 مارس المقبل بمواجهات بين كلا من ، سبورتنج مع الأهلى و طلائع الجيش مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع الزمالك و سموحة مع الأوليمبى .
نجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى التأهل إلى المرحلة النهائية لتحديد بطل دورى المحترفين متصدرا جدول الترتيب على صعيد الرجال بـ 21 نقطة من المواجهات المباشرة، بالرغم من احتلاله المركز الثانى فى حسبة النقاط الاعتبارية ، بينما تأهل الأهلى أيضا إلى هذا الدور فى المرتبة الثانية بواقع 17 نقطة فى ظل عدم تصدره مسابقة المحترفين، بالرغم من تصدره للنقاط الاعتبارية.
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