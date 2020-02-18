شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. ساسي "مترجم" كاسونجو قبل مواجهة السوبر بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بالترجمة للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق ، خلال رحلة أبو ظبي استعدادا لمباراة السوبر غدا أمام الأهلي والتي ستقام علي ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

ويحرص كاسونجو علي التحرك الدائم مع ساسي نظرا لاجادة الثنائي اللغة الفرنسية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لفرجاني ساسي وهو ما يسهل من التواصل بين كاسونجو واللاعبين وأعضاء البعثة، كما قام ساسي بترجمة جلسة مرتضي منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لكاسونجو نظرا لان احمد شعبان مترجم كارتيرون كان بجوار المدير الفني ويقوم بالترجمة له لما قاله رئيس الزمالك في الجلسة.

في سياق مختلف عرض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى، التى أقيمت الجمعة الماضى وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف فى الدوحة.

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كارتيرون عقد جلسة فنية مع لاعبيه فى فندق الإقامة بأبو ظبى، شرح خلالها الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباراة لتفاديها فى مباراة السوبر المقرر لها بعد غد أمام الأهلى، وتحديدا تراجع أداء الفريق والتزام اللاعبين بالدفاع فى آخر ربع ساعة من المباراة والتى كادت أن تتسبب فى إحراز الفريق التونسى هدف فى اللحظات الأخيرة.

من ناحية أخرى أخطر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، محمود جنش حارس الفريق الأبيض، عن سعادته بعودة الحارس للمُشاركة مُجدداً مع الفريق بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس، حيث دفع به المدرب في ودية جولدى، التي جمعت الفريقان لمدة 50 دقيقة، مساء أول أمس، الأحد، على ملعب النادى الأبيض، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل أهداف الفريق الأبيض كلاً من مصطفى فتحى وإمام عاشور، والتي جاءت ضمن الاستعدادات البيضاء لمواجهة الأهلى، بعد غد، الخميس، على ملعب محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة الإماراتى، في بطولة السوبر المصرى، في اللقاء الذى يبحث الأبيض عن الانتصار به من أجل تحقيق لقب السوبر المحلى بعد التتويج بكأس السوبر الإفريقى على حساب الترجى التونسى بالفوز على فريق الدم والذهب بثلاثة أهداف مقابل هدف.