شكرا لقرائتكم أعضاء الجبلاية ونجوم الأهلي والزمالك في فندق واحد بالإمارات.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد أعضاء اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ونجوم الأهلي والزمالك القدامي في فندق واحد بالإمارات قبل مباراة السوبر . وتواجد في الفندق كل من حازم أمام وأيمن يونس وخالد بيبو وأمير عبد الحميد وأحمد حسن وخالد الغندور ومدحت عبد الهادي . وينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، في السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد ملعب محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الاماراتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي. Advertisements ويعود الأهلي ليواجه غريمه التقليدي الزمالك ، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2018 / 2019، بعد مباراة السوبر الأخير الذي أقيم في مصر بملعب برج العرب بالإسكندرية، وتغلب الأحمر فيها بنتيجة 3-2 ، حيث فاز السويسري رينه فايلر على نظيره الصربي ميتشو المقال من تدريب الزمالك .







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