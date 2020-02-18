شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لبرنامج استشفائى مساء اليوم استعداد للسوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لبرنامج استشفائي لمدة ساعتين من السادسة إلى الثامنة مساء اليوم بفندق الإقامة في الإمارات، استعدادا لمواجهة الأهلي بعد غد في مباراة السوبر.

من ناحية أخري زار أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق في الإمارات.

وأكد رئيس البعثة اقتراب نفاذ التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي.

وحرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادي الزمالك معاينة غرفة اللاعبين و أرضية ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مواجهته أمام الأهلي في كأس السوبر المصري

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من جانبه يقوم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك بالترجمة للكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق ، خلال رحلة أبو ظبي ويحرص كاسونجو علي التحرك الدائم مع ساسي نظرا لاجادة الثنائي اللغة الفرنسية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لفرجاني ساسي وهو ما يسهل من التواصل بين كاسونجو واللاعبين وأعضاء البعثة، كما قام ساسي بترجمة جلسة مرتضي منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لكاسونجو نظرا لان احمد شعبان مترجم كارتيرون كان بجوار المدير الفني ويقوم بالترجمة له لما قاله رئيس الزمالك في الجلسة.

في سياق مختلف عرض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك مباراة الزمالك والترجى فى السوبر الأفريقى، التى أقيمت الجمعة الماضى وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف فى الدوحة.

كارتيرون عقد جلسة فنية مع لاعبيه فى فندق الإقامة بأبو ظبى، شرح خلالها الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباراة لتفاديها فى مباراة السوبر المقرر لها بعد غد أمام الأهلى، وتحديدا تراجع أداء الفريق والتزام اللاعبين بالدفاع فى آخر ربع ساعة من المباراة والتى كادت أن تتسبب فى إحراز الفريق التونسى هدف فى اللحظات الأخيرة.