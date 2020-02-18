شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: اقتراب نفاد تذاكر الزمالك فى السوبر أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، على زيادرة مقر البعثة الإعلامية المصاحبة للفريق فى الإمارات.

وكشف رئيس البعثة، اقتراب نفاد التذاكر الخاصة بجماهير الزمالك لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلى في المباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات.

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وعاين إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك وأمير مرتضى منصور مشرف الكرة بنادى الزمالك، غرفة اللاعبين وأرضية ملعب محمد بن زايد، الذى يستضيف مواجهته أمام الأهلى فى كأس السوبر المصري.

من جانبه يقوم التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك بالترجمة للكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق، خلال رحلة أبو ظبى ويحرص كاسونجو على التحرك الدائم مع ساسى نظرا لاجادة الثنائى اللغة الفرنسية بخلاف اللغة العربية بالنسبة لفرجانى ساسى وهو ما يسهل من التواصل بين كاسونجو واللاعبين وأعضاء البعثة، كما قام ساسى بترجمة جلسة مرتضى منصور رئيس الزمالك مع اللاعبين قبل السفر لكاسونجو نظرا لأن أحمد شعبان مترجم كارتيرون كان بجوار المدير الفنى ويقوم بالترجمة له لما قاله رئيس الزمالك فى الجلسة.