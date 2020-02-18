شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يعلن قائمة المصري استعدادًا للمقاولون فى الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام لمعسكر الفريق الذي يبدأ عصر اليوم بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمباراة الفريق بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غداً الأربعاء على ستاد السويس الجديد.

وتضم القائمة 22 لاعبًا من بينهم الثنائي الناشئ الحارس ايهاب العايدي وزميله لاعب خط الوسط المدافع عبد الرحمن زين واللذين ينضمان لمعسكر الفريق للمرة الأولى هذا الموسم ، فيما تم استبعاد النيجيري أوستين أموتو لإصابته بحالة من الإجهاد الشديد وهو الأمر الذي فضل معه الجهاز الفني اراحته.

وإلى جوار الثنائي الناشئ جاءت القائمة على النحو التالي :

أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، سعيدو سيمبوريه ، اسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، خالد مصطفى ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، حجاج عويس ، عبد الناصر دي ماريا ، شيخ موكورو ، محمد جابر ، حسن علي ، أيمن ندا ، أحمد عادل”ميسي” ، مفتاح طقطق ، حسين رجب ، محمود وادي.

Advertisements

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق الترسانة وأبو قير للأسمدة والاتحاد السكندرى والمقاولون والمصرى.