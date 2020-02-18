شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يتراجع عن السفر للإمارات لحضور سوبر الهلي ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش عن فكرة السفر للإمارات لحضور مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك والمقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات الشقيقة ، وجاء ذلك القرار بعدما رفض مدرب الطلائع فكرة السفر لتشجيع الزمالك ناديه القديم فى ظل توليه المسئولية الفنية لفريق منافس للأبيض هو الطلائع ، وقرر بسيونى قضاء أجازته فى مسقط رأسه بكفر الشيخ ومشاهدة المباراة مع عائلته احتراماً لفكرة التنافس الشريف بين الاندية.

منح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 3 أيام عقب الفوز على مصر المقاصة بكأس مصر على أن يستأنف الفريق تدريباته فى الخامسة عصر الجمعة المقبلة استعداداً لمواجهة انبى فى الخامس من مارس المقبل بإنطلاق مباريات الدور الثانى لمسابقة الدوري العام ، ونجح طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على مصر المقاصة بهدف مقابل لا شىء أحرزه كيفين موهيرى فى الدقيقة 15 من عمر المباراة التى أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ 16 لكأس مصر ليتأهل الفريق لدور الثمانية ، وينتظر الفائز من مباراة الاسماعيلى وبيراميدز المقرر لها الجمعة المقبلة.

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وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح المسار بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام وتحقيق الفوز على الفريق البترولى فى بداية رحلة الدور الثانى للمسابقة لتصحيح وضع الفريق بجدول المسابقة المحلية .

وكان عبد الحميد بسيونى أحد أهم المهاجمين فى تاريخ القلعة البيضاء وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفاً بموسم 1997/1998.

وظل بسيونى أحد الأسماء المهمة بالقلعة البيضاء وحقق 4 بطولات مختلفة مع الفريق، هى الدورى المصرى عام 2000/2001 بطولة الكأس فى 1998 بالإضافة بطولة الأفرو-آسيوية 1998 وبطولة أبطال الكئووس الأفريقية 1999/2000 وسجل فيها "باسيو" 5 أهداف كان أهمها بمباراة النهائى أمام كانون ياوندى الكاميرونى.