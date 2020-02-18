شكرا لقرائتكم اتحاد الطائرة يكشف كيفية حضور جماهير الأهلي والزمالك للبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الطائرة عن كيفية حضور جماهير القطبين الأهلى و الزمالك للقاءات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر بدءا من غدا بالقاهرة .

و قال عبد الدايم أنه تم تحديد 500 فرد من كل نادى بالكشوف المرسلة إلى الإتحاد فضلا عن جميع حاملى بطاقات إتحاد اللعبة ، مؤكدا على تحديد 100 فرد من كل نادى من الأندية الضيوف .

يعقد مساء اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني للبطولة العربية لأندية الكرة الطائرة ابحضور اللجنة العليا المنظمة ومندوبي الفرق المشاركة للوقوف على التعليمات النهائية للمنافسة وإعلان ألوان ملابس الفرق المشاركة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

Advertisements

وتضم المجموعة الثانية كلا من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى.

ويبدأ فريق الأهلى مواجهات البطولة أمام السيب العمانى في الرابعة عصر الأربعاء ثم اساريا الليبى الخميس ويختتم الدور الأول بمواجهة خيبل اليمنى الجمعة .

أما الزمالك فيلتقى وادى موسى الأردني الأربعاء ثم غار الجنوب العراقى الخميس وبنى ياس الإماراتى الجمعة ويختتم الدور الأول بمواجهة السلام العمانى الأحد .