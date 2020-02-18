شكرا لقرائتكم السوبر يحدد زعامة الأهلي أو الزمالك بعد التعادل بحصد الألقاب أخر 5 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة المواجهة النارية بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، في السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد ملعب محمد بن زايد الخاص بنادي الجزيرة الاماراتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويعود الأهلي ليواجه غريمه التقليدي الزمالك ، في مباراة كأس السوبر المصري لموسم 2018 / 2019، بعد مباراة السوبر الأخير الذي أقيم في مصر بملعب برج العرب بالإسكندرية، وتغلب الأحمر فيها بنتيجة 3-2 ، حيث فاز السويسري رينه فايلر على نظيره الصربي ميتشو المقال من تدريب الزمالك .

وحصد العملاق الأحمر لقب السوبر الأخير للمرة 11 في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في مواجهة نارية.

ويعتبر لقب السوبر المصري لموسم 2017/ 2018، هو آخر الألقاب التي توج بها فريق الأهلي، بينما فاز الزمالك يوم الجمعة الماضي بلقب السوبر الإفريقي على حساب نظيره فريق الترجي التونسي.

وحسم الزمالك لقب السوبر الأفريقي بعد فوزه علي نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير.

كما عاد الزمالك لمنصات التتويج بعد غياب عن الألقاب لفترة طويلة بسبب مروره بالعديد من المشاكل الإدارية، منذ موسم 2014 -2015، فيما يواصل غريمه الأهلي حصد الألقاب محليا ويخفق في التتويج القاري.

وتشهد مباراة قمة السوبر العديد من المفارقات ، فيما يخص الأهلي أو الزمالك، ففي الوقت الذي يبحث فيه الأحمر التتويج بلقب السوبر رقم 12 في تاريخه في الوقت الذي يبحث فيه الأبيض تحقيق الفوز الرابع باللقب المحلي، لاسيما أن الفريقين غاية في التركيز من أجل حصد اللقب باعتباره دفعة معنية كبيرة قبل خوض منافسات دور الثمانية من البطولة الإفريقية، سواء للأحمر الذي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي أو الأبيض الذي يستعد لمواجهة الترجي التونسي.

كما يبحث الأهلي عن تحقيق رقم قياسي من خلال إسقاط غريمه الزمالك للمرة السابعة في مواجهات السوبر بعدما اسقطه من قبل في مباريات السوبر أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2019، فيما يبحث الأبيض لتحقيق اللقب الثاني له على حساب غريمه الأحمر بعدما حقق اللقب مرة واحدة من قبل عام 2017 بالإمارات.

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فيما يبحث الزمالك الاستفادة من الدفعة المعنوية عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب منافس عنيد بحجم الترجي التونسي، كونها خير إعداد نفسي للاعبي الفريق الأحمر لإنهاء تفوق المارد الأحمر في المواجهات المباشرة، باعتبار أن اللقب الإفريقي سيرفع من كفاءة وأداء الفريق الأبيض في قمة السوبر بالإمارات. كما يستعد الفرنسي باتريس كارتيرون لحصد اللقب الثاني مع الأبيض بعد لقب السوبر الإفريقي، لاسيما بعدما نجح في الوقوف على عناصر القوة بصفوف الفارس الأبيض ، وكيفية تحضير لاعبيه للمواجهات الصعبة والتعامل مع تفوق المنافس على المستوي الفني أو النفسي.

وفى أخر 5 مواسم فاز كل من الأهلي والزمالك بثمانية ألقاب ، حيث توج المارد الأحمر بثمانية ألقاب محلية منذ موسم 2014 -2015، حيث أحرز لقب الدوري المصري 4 مرات، ولقب وحيد لبطولة كأس مصر، وفاز بلقب بطولة السوبر المصري 3 مرات.

في الوقت الذى توج فيه الزمالك أيضا بثمانية ألقاب رسمية منذ موسم 2014 -2015، حيث فاز الزمالك بلقب وحيد لبطولة الدوري المصري ، و4 ألقاب لكأس مصر ، ولقب السوبر المصري مرة واحدة، ولقبين قاريين مؤخرا بالتتويج بالكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بضربات الجزاء، ولقب السوبر الإفريقي في الأخير على حساب الترجي التونسي.

ويعتبر لقب السوبر المصري الذي سيقام الخميس المقبل في إمارة أبوظبي لقب حاسم لتحديد الفريق الأكثر بالتتويج بالبطولات في آخر 5 مواسم.