سيد معوض يستعرض مهاراته الكروية استعداداً لمباراة قدامى الأهلى والزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر سيد معوض ظهير أيسر النادى الأهلى السابق ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر خلاله مدرب الفراعنة وهو يستعرض مهاراته الكروية بكرة تنس فى إحدى صالات الجيم، وذلك استعداداً لقمة قدامى الأهلى والزمالك التى تقام غداً الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصرى بين القطبين والتى تقام مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد.

وعلق معوض: دى رسالة لماتش يوم الأربعاء فى أبو ظبى إن شاء الله.

ويشارك فى المباراة كل من حازم إمام ومحمد فضل ووائل رياض شيتوس ومحمد شوقى وأيمن يونس وطارق مصطفى وسيد معوض، محمد أبو العلا، أيمن عبد العزيز، جمال حمزة، وأسامة نبيه، محمد فاروق، أسامة حسن، معتمد جمال، خالد الغندور، ومدحت عبد الهادى، وخالد بيبو وأمير عبد الحميد.

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ويستعد النادى الأهلى لمواجهة نادى الزمالك فى تمام السابعة مساء الخميس المقبل، فى كأس السوبر المصرى، حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء حاملاً للقب بطولة الدورى العام عن الموسم الماضى، فيما يحمل نادى الزمالك لقب كأس مصر.

وكان رينية فايلر المدير الفنى للأهلى قد اصطحب 24 لاعباً فى قائمة الأهلى لمباراة الزمالك وهم: "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".

فيما ضم باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك 28 لاعباً في قائمة القلعة البيضاء وهم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد.