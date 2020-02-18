شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يصحح أخطاء لاعبى الأهلى فى محاضرة خاصة قبل السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى على تجهيز فيديو كامل عن مباريات الأهلى الأخيرة فى الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا، ويعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة لعرض النقاط السلبية والإيجابية فى مباريات الأهلى خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الزمالك مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات على لقب كأس السوبر المصري ، ووصل الاهلي والزمالك الامارات أمس لخوض اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية.

ويسعى السويسري من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

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وطلب رينيه فايلر فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات خاصة وأنه يرغب في تحفيظ اللاعبين خطة المباراة والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التي يرغب لا يرغب فايلر في وصولها للمنافس ، وأكد المدرب السويسري على ضرورة إبتعاد الفريق عن أية مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.