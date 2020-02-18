شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أيمن يونس مداعبا خالد بيبو: إنت هترقصنى على الهوا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت رحلة نجوم الكرة إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك، الذى يقام بعد غد الخميس، بملعب محمد بن زايد بالإمارات، مداعبة بين أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق، وخالد بيبو لاعب الأهلى السابق، فور وصولهما إلى مطار أبو ظبى.

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بدأ الحديث بين الثنائى عندما قال بيبو إن أيمن يونس "لاعب جامد جدا" فى الكرة الخماسية، ليرد يونس عليه قائلا: "لا مش هنلعب خماسى، ليس هذه هى القضية، إنت هترقصنى على الهواء؟ خلينى أنا أرقصك ع الهوا، لكن ما أهم حاجة فى مباراة الأهلى والزمالك؟، ليرد بيبو على أيمن يونس أن الأهم هو أن تكون المباراة بشكل جيد للاعبين، ليضيف يونس ليس الأهم أى نادٍ بل شكل مصر أهم.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الصحفى لمباراة السوبر المصرى غدا الأربعاء، للحديث عن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك مساء بعد غد الخميس، على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبى ، على أن يعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب محمد بن زايد في أبوظبي الذي يستضيف لقاء السوبر.

ومن المقرر أن يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق ، الاجتماع الفني لمباراة السوبر المقرر عقده في الواحدة والنصف بعد ظهر غدا الأربعاء، ويشهد الاجتماع حضور اللجنة المنظمة للمباراة والجانب الإداري لنادي الزمالك للاتفاق على كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة.