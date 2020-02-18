شكرا لقرائتكم خبر عن موهبة على الطريق.. هادى محمد عمارة: أحمد فتحى مثلى الأعلى ووالدى أحرف منى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى قطاعات الناشئين العديد من المواهب الكروية التى تحتاج لفرصة المشاركة تحت الأضواء والمتابعة الجماهيرية، لإثبات جدارتهم وإظهار قدراتهم الحقيقية داخل المستطيل الأخضر.

هادى محمد عمارة أحد هذه المواهب التي توهجت مؤخراً مع النادي الأهلي، حيث يسير ناشئ القلعة الحمراء على خطى والده محمد عمارة، الذي دون اسمه في سجلات شرف القلعة الحمراء في وقت سابق وكان في وقته أفضل ظهير أيسر في مصر.

في أسرة كروية بامتياز نشأ نجل لاعب الأهلي متخذاً من مسيرة والده قدوة ومثل، وعلى حب القلعة الحمراء تربى وطمح إلى تمثيلها يوماً مع الفريق الأول، الخليج 365 تواصل مع هادي عمارة للحديث عن طموحاته مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

تاريخ الميلاد: 7 / 5 / 2002

المركز في الملعب: ظهير أيمن

حلم الاحتراف: أحد الدوريات الأوروبية

من هو مثلك الأعلى؟

مثلي الأعلي أحمد فتحي كابتن منتخب مصر، و كابتن ياسر رضوان.

كم عدد المباريات التي شاركت فيها مع ناشئين الأهلي حتى الآن؟

شاركت مع النادي 7 مباريات خلال الموسم الجاري وسجلت هدفين، وأتمنى فرصة للتصعيد إلى الفريق الأول.

كيف ترى تجربة محمد صلاح؟

محمد صلاح لاعب محترف فكريا وفنيا وأتمنى أن أخوض مسيرة ناجحة مثله في أحد الأيام، وأعتقد أن تجربته قابلة للتكرار فمصر تزخر بالعديد من المواهب لكن لابد من الارتقاء بالفكر الاحترافي لدى الناشئين.

هل تتابع مباريات الأهلي مع والدك؟

أتابع معظم مباريات الأهلي مع كابتن عمارة وإحنا الاثنين بنكون متحمسين بس هو هادي شوية ولا يظهر تعصبه كثيراً، وعقب المباراة نتحدث في تفاصيلها الفنية.

هل تابعت مباريات لوالدك؟

أكيد أتابع كل مبارياته السابقة مع الأهلي، وبحب عرضياته جداً و بحب أتعلم منه و اسمع نصائحه دائماً.

هل ترى أنك قادر على تكرار مسيرته الاحترافية في ألمانيا؟

أتمنى تكرار مسيرته الاحترافية بالتأكيد لأنه قيمة كبيرة جداً بالنسبة إلى، لكن هذا ليس سهلاً ويحتاج الكثير من الاجتهاد.

ولماذا لم تختار مركز الظهير الأيسر مثل والدك؟

موهبتي في الجهة اليمنى وهي من قادتني إلى هذا المركز.

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ومن أحرف أنت أم والدك؟

بالتأكيد هو أحرف مني بكثير ومازالت أتعلم منه.



محمد عمارة وأبناءه



محمد عمارة ونجله هادي



نجل محمد عمارة



هادي عمارة مع زملائه



هادي في التتش



هادي في قطاع الناشئين



هادي محمد عمارة



هادي مع زملائه



هادي مع فريق 2003 في الاهلي



هادي نجل محمد عمارة



هادي وفريق 2003



هادي وفريق الاهلي