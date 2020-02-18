شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. هيا أسامة لاعبة السلة: بحب الغناء وكان نفسى أكون مطربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن .

نجمة اليوم هى هيا أسامة لاعبة كرة السلة بنادى الشمس التى ابتعدت هذا الموسم عن المشاركة لظروف خاصة، فكان معها الحوار التالى للحديث عن هواياتها المفضلة وكذلك نوع الملابس التى تفضل ارتدائها والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها ورد فعلها فى مختلف المواقف التي تتعرض لها فى الأسئلة التالية ..

لاعبة كرة السلة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

الغناء والكتابة فى أوقات فراغى بحب أغنى واسمع أغانى وكمان أكتب أى حاجة سواء قصة أو أى شىء يخطر فى بالى.



هيا أسامة

ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟

ورق العنب أكثر أكلة بحب أطبخها وأكلها كمان.



هيا اسامة

من نجمك المفضل؟

Will smith.



هيا بالسواريه

من مطربك المفضل؟

بحب فيروز خالص وكل أغانيها أحلى من بعض لما بسمعها بتغير المود.



هيا على البحر

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لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

تضحك وتقول مطربة أو كاتبة لإنى سبق وقلت إنى بحب الغناء والكتابة.



هيا لاعبة السلة

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

طبعا هدافع عن نفسى لو حد اتعدى على مساحتى الشخصية.



هيا و السواريه

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟

سعاد حسنى السندريلا طبعا.



هيا

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال اسهل فى الحركة و الحياة اليومية .



هيا اسامة لاعبة السلة

تحبى ترتبطى بشخص رياضى ام غير رياضى ؟

طبعا أكيد رياضى عشان يقدر يتفهم مواعيد التدريبات وظروف الرياضة.

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

لو طلب كده ناوية أكمل بناء الكارير فى حياتى كدكتورة.