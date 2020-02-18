شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه طنطا ودياً استعداداً لنادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار على مواجهة نظيره طنطا فى الثانية والنصف ظهر غد الأربعاء ودياً على استاد السلام فى إطار استعدادات الفريقين لانطلاق مباريات الدور الثانى للدورى، وحذر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبيه من خطورة الاستهانة بنادى مصر الذى تلقى هزيمتين على التوالى برباعية دون رد أمام الطلائع ثم بهدف دون رد أمام سموحة، حيث عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفريق الباحث عن النجاة من دوامة الهبوط الذى تولى تدريبه جهاز فنى جديد بقيادة خالد جلال.

ويستعد الإنتاج لمواجهة نادى مصر، المقرر لها 12 مارس المقبل بالجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام، وكان الإنتاج قد حصل على راحة سلبية الأحد ثم عاود المران عصر الاثنين، حيث خاض الأساسيون تدريبات استشفائية، فيما أدى جميع اللاعبين أمس الثلاثاء مراناً قوياً ثم خاض ودية أمام سيراميكا كليوباترا عصر أمس الأربعاء.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما على استاد المصانع الحربية، وتعادل فريق مصر المقاصة مع الإنتاج الحربى، بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت الماضى على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأحرز محمد بازوكا هدف التقدم للإنتاج فى الدقيقة 33 من ضربة رأس متقنة واحتفل على طريقة "تقنية الفار"، وأشار اللاعب إلى الاستماع إلى حكم الفار، ثم أشار إلى احتساب هدف صحصح لفريقه، ثم أحرز عمرو مرعى هدف التعادل للفريق الفيومى فى الدقيقة 74.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المقاصة للنقطة 14 محتلاً المركز السادس عشر، من 17 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ثمانية وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

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وفى سياق آخر عبّر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى عن حزنه لضياع نقطتين أمام المقاصة، قائلاً إن معظم أندية الدورى الممتاز مهددة بالدخول فى دوامة الهبوط فى ظل تقارب النقاط، واستثنى المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، 4 أندية فقط، وأشار إلى أنهم بعيدين عن خطر الدخول فى منطقة الهبوط، وهم الأهلى والمقاولون والزمالك وبيراميدز.

وشدد مختار على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دور ثانٍ بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدورى.

وأثنى مختار على الأداء الذى يقدمه أحمد شديد قناوى، الذى انفرد بالرقم القياسى باللعب فى 120 مباراة متتالية فى بطولة الدورى الممتاز، بعد خوضه مباراة الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة.

ونجح قناوى فى تحطيم رقم حسن الشاذلى، الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961-1962، حتى 1965-1966، بقميص الترسانة.

وأكد المدير الفنى للإنتاج الحربى أن أحمد شديد، حقق إنجازا عظيما وهو يستحق ما وصل إليه، لأنه لاعب مجتهد للغاية، ولا يقصر فى التدريب أو المباريات، لذا يستحق المكانة التى حققها، خاصة أنه يقدم مستوى ثابت، ويجتهد بشكل مستمر للحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسى.