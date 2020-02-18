شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مؤتمر الأهلى والاجتماع الفنى لمباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر
ويعقد المؤتمر فى قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب محمد بن زايد في أبوظبي الذي يستضيف لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك مساء الخميس المقبل.
فيما يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الاجتماع الفني لمباراة السوبر المقرر عقده في الواحدة والنصف بعد ظهر غدا الأربعاء، ويشهد الاجتماع حضور اللجنة المنظمة للمباراة والجانب الإداري لنادي الزمالك للاتفاق على كافة التفاصيل والإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالمباراة.
ويبحث مسئولو بعثة الأهلي حالياً ترتيبات الفريق في الامارات حيث عقد خالد الدرندلى أمين صندوق النادي ورئيس بعثة الفريق فى الإمارت جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، من أجل بحث عدة أمور خاصة بالفريق وتدريباته واستعداده لمواجهة السوبر ، وبحث رئيس البعثة مع مدير الكرة أمور خاصة بمران اليوم وغداً بجانب ترتيبات المباراة والأجتماع الفني الخاص بالمباراة وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة، ويحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب.
ورفض مسئولو الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر.
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