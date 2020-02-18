سوبر كورة.. السوبر يحدد زعامة الأهلى أو الزمالك فى حصد الألقاب آخر 5 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويعود الأهلى ليواجه غريمه التقليدى الزمالك فى مباراة كأس السوبر المصرى لموسم 2018 / 2019، بعد مباراة السوبر الأخيرة التى أقيمت فى مصر بملعب برج العرب بالإسكندرية، وتغلب الأحمر فيها بنتيجة 3-2 ، حيث فاز السويسرى رينه فايلر على نظيره الصربى ميتشو المقال من تدريب الزمالك.

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وحصد العملاق الأحمر لقب السوبر الأخير للمرة 11 في تاريخه، بعدما فاز على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في مواجهة نارية.

ويعتبر لقب السوبر المصري لموسم 2017/ 2018، هو آخر الألقاب التي توج بها فريق الأهلي، بينما فاز الزمالك يوم الجمعة الماضي بلقب السوبر الإفريقي على حساب نظيره فريق الترجي التونسي.

وحسم الزمالك لقب السوبر الأفريقي بعد فوزه علي نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط حضور جماهيري كبير.

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كما عاد الزمالك لمنصات التتويج بعد غياب عن الألقاب لفترة طويلة بسبب مروره بالعديد من المشاكل الإدارية، منذ موسم 2014 -2015، فيما يواصل غريمه الأهلي حصد الألقاب محليا ويخفق في التتويج القاري.

وتشهد مباراة قمة السوبر العديد من المفارقات ، فيما يخص الأهلي أو الزمالك، ففي الوقت الذي يبحث فيه الأحمر التتويج بلقب السوبر رقم 12 في تاريخه في الوقت الذي يبحث فيه الأبيض تحقيق الفوز الرابع باللقب المحلي، لاسيما أن الفريقين غاية في التركيز من أجل حصد اللقب باعتباره دفعة معنية كبيرة قبل خوض منافسات دور الثمانية من البطولة الإفريقية، سواء للأحمر الذي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي أو الأبيض الذي يستعد لمواجهة الترجي التونسي.

كما يبحث الأهلي عن تحقيق رقم قياسي من خلال إسقاط غريمه الزمالك للمرة السابعة في مواجهات السوبر بعدما اسقطه من قبل في مباريات السوبر أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2019، فيما يبحث الأبيض لتحقيق اللقب الثاني له على حساب غريمه الأحمر بعدما حقق اللقب مرة واحدة من قبل عام 2017 بالإمارات.