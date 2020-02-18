شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملعب وموعد أول مران للأهلى فى الإمارات قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الفريق الأول لكرة القدم الأهلى مرانه فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب سلطان بن زايد فى أبوظبى، وحدد الجهاز الفنى مرانه الأول اليوم فى الإمارات على ملعب سلطان بن زايد الذى يبعد عن فندق الإقامة مدة عشر دقائق.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الزمالك علي كأس السوبر المصرى مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي في الإمارات.

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وعقد خالد الدرندلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق من أجل بحث عدة أمور خاصة بالفريق وتدريباته وإستعداده لمواجهة السوب ، وبحث رئيس البعثة مع مدير الكرة أمور خاصة بمران اليوم وغداً بجانب ترتيبات المباراة والأجتماع الفني الخاص بالمباراة وغيرها من ترتيبات المباراة المرتقبة، ويحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب.

من ناحية أخرى رفض مسئولو الأهلي تحفيز لاعبي الفريق بمكافآت خاصة من أجل تجاوز الزمالك وأعلن مسئولو النادي أنه لا توجد أية مكافآت استثنائية في مباراة السوبر رغم الاعتراف بأهميتها وقوتها، وأوضح مسئولو الأهلي أن هناك لائحة سيتم تطبيقها في هذه البطولة دون تفرقة خاصة أنه من الطبيعي والمنطقي أن يبذل لاعبو الفريق قصارى جهدهم من أجل الفوز وحصد لقب السوبر وتأكيد أحقية الفريق في التتويج بالبطولة ذاتها التي حصد الأحمر لقبها مطلع الموسم الجاري عندما فاز على الزمالك 3/2 في أول قمة للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وتجمعت أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية ومشجعى النادى فى مطار أبو ظبى، حاملين أعلام النادى لتشجيع اللاعبين ودعمهم، وهتفوا للأهلى مطالبين بالفوز بكأس البطولة.