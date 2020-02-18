قبل السوبر.. الأهلي يتدرب في السادسة مساء.. وفايلر يناقش "سلبيات" اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات (الرابعة بتوقيت القاهرة) استعدادًا لخوض مباراة السوبر المصري ضد الزمالك، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

ومن المقرر أن يخوض لاعبو الأهلي، مرانهم على ملعب سلطان بن زايد في أبوظبي، الذي يبعد عن فندق الإقامة مدة عشر دقائق.

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ويعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، محاضرة فيديو مع اللاعبين مساء اليوم بفندق الإقامة لعرض النقاط السلبية والإيجابية في مباريات الأهلي خلال الفترة الماضية.

ويسعى فايلر من خلال المحاضرة للتأكيد على الإيجابيات وتصحيح الأمور السلبية والأخطاء الفنية التي واجهت الفريق خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الاثنين برئاسة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.